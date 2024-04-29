Словесные перепалки одесситов закончились поножовщиной

Два жителя Одессы — мужчина и женщина — в гневе схватились за ножи, завершив ими словесные перепалки. Оба преступления были совершены фигурантами во время внезапных конфликтов с потерпевшими.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

В первом случае, поздним вечером 31-летний горожанин приехал к своему знакомому и на улице возле многоэтажки начал громко звать его. 21-летний житель дома сделал замечание незнакомцу, что того возмутило. В ходе словесной перепалки старший по возрасту мужчина достал из кармана нож и ударил им оппонента в грудь, нанеся ему ножевое ранение грудной клетки с проникновением в плевральную полость.

В другом случае 49-летняя одесситка дома из-за бытовых недоразумений начала ссориться с 27-летней дочерью. В гневе мать схватила кухонный нож и нанесла дочери телесные повреждения в виде проникающей колото-резаной раны грудной полости и живота.

Врачи госпитализировали пострадавших в медицинские учреждения, о чём известили полицию.

Правоохранители установили обстоятельства событий и изъяли вещественные доказательства, в том числе вероятные орудия преступлений, направив их на экспертизу. Собрав достаточно доказательств, следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, а именно в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, опасных для жизни в момент причинения.

На время следствия суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей, а женщине – ночного домашнего ареста.

Следствие продолжается.

За совершённое правонарушителям грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года в Одессе полицейские задержали злоумышленника, ворвавшегося на станцию скорой помощи и ударившего ножом медработника.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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