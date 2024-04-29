Мэр Одессы передал военным три передвижные автомастерские

По запросу военнослужащих за счёт Одесского городского бюджета приобретены и переданы три передвижные автомастерские.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что автомастерские переданы Одесским городским головой Геннадием Трухановым по программе помощи территориальной обороне.

«Машины оборудованы большим количеством разнообразного автослесарного оборудования и инструмента. Кстати, производитель даёт пожизненную гарантию на инструмент, что очень важно для наших защитников в современных условиях», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года восемь Buggy передал Одесский городской голова Геннадий Труханов одной из частей десантно-штурмовых войск.

Фото: «Одесса. Официально»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy