Мэр Одессы передал военным восемь внедорожников

Восемь Buggy передал Одесский городской голова Геннадий Труханов одной из частей десантно-штурмовых войск.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Эта модель Buggy имеет отличные характеристики на бездорожье и трансформирующийся вместительный кузов. Такая особенность позволяет использовать внедорожник для разных целей», — говорится в сообщении.

«Штурмовики говорят, что именно эта модель очень нужна на «нуле». Багги приобретены по их заявке в рамках программы «Безопасный город». В знаковый для одесситов день, 80 лет назад принесший Одессе победу, верим, что эта техника поможет нашим защитникам приблизить украинскую победу!» – сказал Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года мэр Одессы Геннадий Труханов передал подразделению Нацгвардии 21 автомобиль.

Фото и видео: «Одесса»

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