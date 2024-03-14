Одесский горсовет передал гвардейцам 21 автомобиль для выполнения боевых задач

Одесса продолжает оказывать всестороннюю помощь военным подразделениям.

Накануне 10-летия Национальной гвардии Украины, которое будет отмечаться 26 марта, мэр Одессы Геннадий Труханов передал подразделению Нацгвардии 21 автомобиль, сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что переданные автомобили приобретены в рамках Городской программы «Безопасный город Одесса» – воинской части предоставлялась денежная субвенция из городского бюджета.

«Военные сами выбрали нужную им технику. Приобретён 21 автомобиль разной модификации и комплектации. Каждая будет выполнять свои задачи, но главное – будет помогать бойцам быть более мобильными и укомплектованными», – сказал Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года мэр Одессы передал военным тысячу fpv-дронов.

Фото и видео: «Одесса»

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