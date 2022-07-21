Мэр Одессы встретился с главой Комитета по обороне Великобритании

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с главой Комитета по обороне Великобритании господином Тобиасом Элвудом и политическим советником правительства Её Величества господином Питером Уайлдингом.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета, в ходе встречи стороны обсудили срочные вопросы, в частности, разблокирование портов, экспорт зерновых и другие.

Городской голова отметил, что с первых дней военной агрессии России на территории Украины Великобритания оказывала украинцам всемерную поддержку и помощь, являясь основным союзником Украины в противодействии оккупантам.

«Позиция Британии по ситуации в Украине останется неизменной, как и помощь вашей стране. Мне хотелось бы, чтобы другие государства-члены НАТО поддерживали нас в этом вопросе», — сказал г-н Элвуд.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года за помощь Одессе во время вторжения РФ премьер-министр Великобритании Борис Джонсон награждён Почётными знаками имени Григория Маразли I, II и III степеней.

Фото: «Одесса»

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