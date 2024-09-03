Мэр Одессы поздравил маму малышки Ксении, первой родившейся в День города

Мэр Одессы поздравил первого рождённого в День города ребёнка.

Первым ребёнком, появившимся на свет в Одессе в День города в этом году, стала новорожденная девочка Ксения, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что Ксения увидела свет в 00.01 2 сентября в городском роддоме №5. Вес новорожденной – 3 килограмма 500 граммов, рост – 52 см.

«Ксения – второй ребёнок в семье. Мама и дочь чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.

В Одессе сложилась добрая традиция – приходить с подарками в роддом, в котором появился первый новорожденный в День города. Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил не только первую новорожденную, но и всех, кто стал родителями в День рождения Одессы.

“Приветствую всех новорожденных и семьи, пополнившиеся в День нашего города. Пусть дети растут здоровыми и счастливыми в свободной Украине”, – поздравил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Кстати, 2 сентября в Одессе родились 19 детей – 12 девочек и 7 мальчиков.

Одесса News информировала, что 2 сентября в День города Аллея звёзд в Одессе пополнилась ещё четырьмя новыми именами выдающихся одесситов.

Фото и видео: «Одесса»

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