Южный участок пляжа «Ланжерон» (возле «Жёлтого камня») закрыт для отдыха

Южный участок пляжа «Ланжерон» (возле «Жёлтого камня») согласно общему приказу оперативно-тактической группировки войск «Одесса» и Одесской областной военной администрации, а также актов обследования комиссии НЕ открыт для доступа граждан.

Кроме того, обследование показало, что дощатое покрытие лестницы из металлических элементов, ведущих с набережной к указанному участку пляжа, находятся в неудовлетворительном состоянии, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально» .

Доступ к спуску ограничен сигнальной лентой.

Отмечается, что при реализации подготовительных мероприятий к оздоровительному сезону 2025 года планируется выполнить работы по восстановлению этих лестниц за внебюджетные средства.

Одесса News информировала, что в Одессе официально открыты несколько зон для отдыхающих: пляжи «Итака», «Ибица», «Зебра», «Паблик», «Гранд Петин», инклюзивный пляж (рядом с «Калетоном»), «Калетон», «True Man Sun of a Beach (Аркадия), два пляжа Red Line (Аркадия), «Буфет» на Малом Фонтане, пять пляжных зон на Ланжероне, «Чайка», «Андерхил».

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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