Госдепартамент: телемарафон «Єдині новини» в Украине нарушает гражданские свободы

Государственный департамент США считает, что национальный телемарафон «Единые новости» в Украине нарушает свободу выражения мнений, в том числе для средств массовой информации.

Об этом говорится в отчёте о правах человека в Украине в 2023 году, опубликованном на сайте Госдепа., пишет издание ГОРДОН.

«Конституция и закон предусматривают свободу выражения мнений, в том числе для прессы и других СМИ, но власти не всегда соблюдали эти права. Президент Зеленский подписал указ о введении военного положения в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину, который допускал дальнейшие ограничения для средств массовой информации и свободы СМИ», – говорится в отчёте.

Госдеп привёл в пример национальный телемарафон как придерживающийся «правительственной линии» в освещении войны. Американские эксперты считают, что он «обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм».

«Более того, некоторые СМИ сообщили, что их отстранили от выгодных контрактов на наземное вещание и о давлении со стороны Офиса президента ещё весной 2022 года. Правительство запретило, заблокировало или подвергло санкциям СМИ и отдельных журналистов, которые считались угрозой национальной безопасности или выражали позиции, которые, по мнению властей, подрывают суверенитет и территориальную целостность страны. Некоторые критики правительства были также занесены в чёрный список программ правительственных новостей», – сказано в тексте.

В материале также упоминаются кампании в соцсетях, направленные против журналистов-расследователей, которые критикуют власть Украины. В Госдепартаменте подчеркнули, что такие кампании против представителей массмедиа иногда проводят «через дружественные правительству каналы».

«Правительственные чиновники иногда отказывали журналистам в аккредитации или доступе в прифронтовые районы, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Поступали сообщения, что чиновники угрожали напасть на журналистов. Поступали сообщения о нападениях на журналистов, освещавших вопросы коррупции. Были утверждения, что правительство угрожало привлечь журналистов к ответственности в отместку за их работу. Кроме того, некоторые журналисты сообщили, что сотрудники службы безопасности угрожали им призывом на военную службу в отместку за репортажи с критикой администрации. Некоторые СМИ сообщили, что службы безопасности установили наблюдение за их сотрудниками», – говорится в отчёте.

Также Госдепартамент США зафиксировал в Украине цензуру онлайн-контента «в основном, под предлогом национальной безопасности военного времени».

«Правоохранительные органы контролировали интернет, иногда без соответствующих юридических полномочий, и предпринимали значительные шаги для блокировки доступа к веб-сайтам, как сообщается, из соображений безопасности. Украинские провайдеры продолжали блокировать сайты в соответствии с распоряжениями правительства прошлых лет, исходя из соображений нацбезопасности. По состоянию на конец декабря в стране по таким основаниям было заблокировано 1152 сайта», – заявили в США.

Для справки. Телемарафон «Єдині новини» запустили 24 февраля 2022 года для информирования населения о ситуации в Украине с начала полномасштабного российского вторжения. Контент для него производится Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, «1+1 медіа», Starlight Media, Inter Media Group, парламентским телеканалом «Рада», а также «Ми – Україна».

Опрос Киевского международного института социологии за декабрь 2023 года показал, что доверие украинцев к телемарафону падает. Если между маем 2022 года и октябрём 2023 года часть тех, кто доверяет, упала с 69% до 48%, то к декабрю 2023 года показатель был уже 43%.

17 января на сайте Кабинета Министров Украины зарегистрирована петиция с призывом направить средства, предусмотренные в бюджете для информационного телемарафона, на финансирование сил обороны Украины. Она уже набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Одесса News информировала, что более 140 представителей украинских СМИ, в том числе Одесской области, обратились к высшему военному руководству страны с требованием заменить руководителя объединённого пресс-центра Оперативного командования «Юг» Наталью Гуменюк по причине постоянных запретов с её стороны освещать военные преступления Российской Федерации в зоне ответственности ОК «Юг». Вскоре Генштаб ВСУ уволил Гуменюк.

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