На турецком телевидении показали фильм Одесской киностудии «Крепость Хаджибей»

На турецком центральном телеканале Star TV вышла приключенческая историческая лента режиссёра Константина Коновалова «Крепость Хаджибей», снятая Одесской киностудией.

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по вопросам кино.

«Приветствуем всю команду с успехом и международным признанием! Выход в прайм-тайм – это доказательство, что турецкие зрители высоко оценили наш кинофильм», – отметили в агентстве.

Одесса News информировала, что «Крепость Хаджибей» – фильм украино-грузино-турецкого производства. События происходят в период русско-турецкой войны на территории Северного Причерноморья в конце XVIII века. Османская Порта и Задунайская Сечь борются с Россией. Держится последняя крепость – Хаджибей.

Фото: Госкино

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