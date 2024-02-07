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  4. На турецком телевидении показали фильм Одесской киностудии «Крепость Хаджибей»

На турецком телевидении показали фильм Одесской киностудии «Крепость Хаджибей»

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На турецком центральном телеканале Star TV вышла приключенческая историческая лента режиссёра Константина Коновалова «Крепость Хаджибей», снятая Одесской киностудией.

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по вопросам кино.

«Приветствуем всю команду с успехом и международным признанием! Выход в прайм-тайм – это доказательство, что турецкие зрители высоко оценили наш кинофильм», – отметили в агентстве.

Одесса News информировала, что «Крепость Хаджибей» – фильм украино-грузино-турецкого производства. События происходят в период русско-турецкой войны на территории Северного Причерноморья в конце XVIII века. Османская Порта и Задунайская Сечь борются с Россией. Держится последняя крепость – Хаджибей.

Фото: Госкино

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