В Турции вторую неделю ищут украинских моряков с судна Arvin

В турецком Бартыне продолжается поисковая операция на месте катастрофы затонувшего 17 января сухогруза «Arvin» с гражданами Украины на борту.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на сообщение губернаторства провинции Бартын в Facebook.

«Операция по поиску трёх членов экипажа, пропавших в результате затопления сухогруза Arvin, который шёл под флагом Палау, продолжается возле побережья Инкуму после перерыва, вызванного неблагоприятными погодными условиями», — сообщили в губернаторстве.

В поисковой операции участвуют подразделения управления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), командование жандармерии провинции и граждане-добровольцы.

Как сообщала Одесса News, 17 января в Чёрном море у берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение и утонул сухогруз «Arvin». Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании Artvin Shipping LTD. Сухогруз затонул из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры. На судне было 12 членов экипажа, 10 из них — граждане Украины. Турецкая береговая охрана спасла 6 моряков — 5 украинцев и 1 россиянина, трое моряков погибли (один из них — капитан, гражданин РФ). Еще трёх моряков, граждан Украины, ищут.

Фото: Facebook

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