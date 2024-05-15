Ещё один одесский спортсмен остановился в шаге от олимпийской мечты

Одесский борец греко-римского стиля Владлен Козлюк завершил борьбу на мировом отборе на Олимпийские игры-2024.

Об этом сообщает Отделение НОК в Одесской области.

Отмечается, что в мировом олимпийском отборе в Стамбуле (Турция) 27-летний Владлен Козлюк (тренеры – Игорь Моисеев, Андрей Деркач) в категории «до 97 кг» уступил в бронзовом финале немцу Лукасу Лазогянису.

«Немец сумел поднять Владлена за туловище и совершить приём. В итоге судьи зафиксировали «туше». Украинцы взяли челлендж, но видеопросмотр успеха не принёс. Победа немца – 4:1″, — говорится в сообщении.

В случае победы в этом поединке ему предстояло бороться за олимпийскую лицензию с Узуром Джузупбековым из Кыргызстана. Это был последний шанс для Владлена завоевать олимпийскую лицензию.

Одесса News информировала, что южненский байдарочник Владислав Волошин завершил борьбу в европейской олимпийской квалификации, которая проходила в Сегеде (Венгрия), не получив олимпийскую квоту.

В кругу претендентов на завоевание олимпийской лицензии ещё 14 спортсменов Одесской области по 12 видам спорта: стендовая стрельба – Николай Мильчев, Иван Лоик, Алексей Науменко, Виктория Науменко, пулевая стрельба – Кристина Остапенко, вольная борьба Василий Михайлов, скалолазание – Григорий Ильчишин, баскетбол 3х3 – Юлия Мусиенко, бокс – Максим Молодан (до 71 кг), плавание – Вадим Науменко, лёгкая атлетика — Владислав Шепелев, пляжный волейбол Эдуард Резник (с Сергеем Поповым), теннис — Даяна Ястремская, футбол — Максим Брагару, Владимир Салюк.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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