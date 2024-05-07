Направлявшийся из порта «Южный» корабль сел на мель в проливе Босфор

Турецкий пролив Босфор 7 мая перекрыт для судов из-за севшего на мель судна.

Об этом сообщает CNN Turk, пишет издание ГОРДОН.

По его данным, грузовое судно ALEXIS, следовавшее из Украины в Египет, потерпело аварию из-за неисправности оборудования – у судна длиной почти 300 м отказал двигатель.

Отмечается, что в район ЧП были направлены спасательные катера. Движение судов в стамбульском проливе временно приостановлено в обоих направлениях, информирует телеканал.

По данным сервиса Vessel Finder, ALEXIS вышел из порта «Южный» под Одессой и направляется в египетский город Порт-Саид.

6 мая движение кораблей в Босфоре было также временно приостановлено из-за грузового судна BRABUS, у которого отказал штурвал, сообщает Укринформ со ссылкой на главного директора береговой безопасности в соцсети Х.

«К 64-метровому грузовому судну под названием BRABUS, у которого вышел из строя руль у северного входа в Босфор во время плавания из Трабзона в Бандырму, был немедленно направлен лоцманский катер, буксир и скоростной аварийно-спасательный катер», — сообщил директор.

Для справки. Босфор – стратегически важный пролив в Турции, соединяющий Чёрное море с расположенным южнее Мраморным и далее – через пролив Дарданеллы – с Эгейским. Это единственный морской путь из Чёрного в Средиземное море.

Одесса News информировала, что сухогруз, прибывший в Стамбул из Украины в январе 2023 года, сел на мель в проливе Босфор.

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