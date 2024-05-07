37 млн пассажиров в январе-апреле 2024 года перевёз городской одесский электротранспорт

В Одессе за первые четыре месяца 2024 года городской электротранспорт проехал 3 587,4 тыс. км и перевёз 37,2 млн пассажиров.

Об этом сообщил в Facebook заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман.

«Несмотря на дефицит кадров и экономное использование электрической энергии в январе-апреле 2024 года доход от пассажироперевозок составил на 33,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что значительно выросло количество пассажиров, склонивших свой выбор в сторону постоянных проездных билетов, а именно – в 2,7 раза больше по сравнению с 2023 годом.

Также на 60% увеличилось число пассажиров, пользующихся безналичной оплатой, с помощью мобильного приложения или использования банковской карты.

Объём выполненных транспортных работ увеличился на 19,2% по сравнению с 2023 годом.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года мэр Одессы Геннадий Труханов провёл встречу с активом КП «Одесгорэлектротранс» и профсоюзным комитетом предприятия для обсуждения проблем развития транспортной сферы.

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