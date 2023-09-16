В Одессе ночью пустят троллейбусы и трамваи

В Одессе планируют продлить работу общественного электротранспорта в ночное время.

Об этом в Теlegram сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Глава региона отметил, что в настоящее время люди, приезжающие международными автобусными рейсами, вынуждены до завершения комендантского часа находиться в автобусе или на территории вокзала.

«Городским властям поручено продолжить работу трамвайного маршрута № 7 сообщением 11 ст. Люстдорфской дороги – ул. Паустовского и троллейбусного маршрута № 8 сообщением завод Суперфосфатный – Железнодорожный вокзал в ночное время суток. Теперь каждую ночь в 23:00, 00:30, 02:00 и 03:30 они будут начинать движение по своим маршрутам», — говорится в сообщении.

Олег Кипер добавил, что безопасность на транспорте обеспечит Нацполиция.

Во время воздушной тревоги водители и пассажиры должны соблюдать соответствующие правила безопасности.

Одесса News информировала, что на городской маршрут №7 вышел первый в городе трамвай, в пассажирском салоне которого установлена современная система кондиционирования воздуха, энергоэффективное светодиодное освещение, предусмотрена возможность зарядить гаджеты в салоне, улучшены условия работы водителя и учтены потребности лиц с ограниченными возможностями движения.

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