Куда пойти в Одессе на выходных 16-17 сентября

16 и 17 сентября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

16-17 сентября в Одессе пройдёт традиционный юношеский турнир, посвящённый памяти Героя Украины, Почётного гражданина Одессы и Одесской области Бориса Давидовича Литвака. Календарь игр здесь. Адрес: ул. Пушкинская, 49 СДЮСШОР им. Литвака Б.Д.

16 сентября Одесский зоопарк намерен отметить день рождения слонихи Венди. Виновнице торжества вот-вот стукнет 44 года. Именинница по праву носит звание «самой большой одесситки». Гостей праздника ждёт развлекательная программа с аниматорами, викторинами и создание праздничного письма для Венди. Приходите к 12 часам.

16 сентября спектакль «Осторожно – Ева!?» состоится в Одесском областном академическом драматическом театре. Эффектное название интригует и обещает множество ярких впечатлений от просмотра. Яркий спектакль с бурным сюжетом затягивает и не отпускает внимание ни на мгновение. Прекрасные актёры легко погружают в особый мир искренних эмоций и страстных чувств. Приходите за классным отдыхом и хорошим настроением к 18 часам. Комедия в 2 действиях. Стоимость билетов от 100 гривен. Адрес: ул. Греческая, 48.

16-17 сентября в галерее «#ARTODESSA» Летнего театра Городского сада персональная фотовыставка одесского фотографа Елены Ксенофонтовой «Одесса. В отражении реальности». Автор упорно искала новые ракурсы, чтобы показать красоту одесских улиц и нашла вдохновение в отражённых в обычных лужах.

16-17 сентября изысканную выставку литографий из собственной библиотеки приглашает посмотреть Одесский музей западного и восточного искусства. На выставке экспонируются литографии из редкого издания «Гуальтиери ди Сан Ладзаро и его друзья», являющееся папкой несброшюрованных листов – произведений известных художников ХХ века. Издание тиражом всего 575 экземпляров имеет большую библиографическую, историческую и культурную ценность. Из пронумерованных 575 в музейной библиотеке хранится 260-й экземпляр.

17 сентября в Летнем театре Горсада выступит лирическая и чувственная украинская певица KOLA. Приходите к 19 часам. Стоимость билетов от 400 гривен. Адрес: ул. Преображенская, 24.

До 22 сентября выставка «Несломленная нация» работает в зале Одесского областного центра украинской культуры. Экспозиция состоит из произведений как именитых мастеров, так и молодого поколения. Живопись, гобелены, керамика, декоративная роспись, художественная вышивка, валяние из шерсти, народная игрушка, фотография, бумагопластика, батик радуют зрительский глаз. Адрес: ул. Польская, 20.

До 27 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко уличная выставка «Рашизм — это…» Украинского института национальной памяти «Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни – музея революции достоинства».

Уютных, мирных выходных!

Главное фото: Александр Александров/Одесса News

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