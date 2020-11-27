Как в Одессе провести карантинные выходные дни 28-29 ноября

Похоже, что выходные дни 28-29 ноября вновь будут омрачены запретами так называемого карантина выходного дня, но мы же — одесситы. Разве будем сидеть дома? Берём маски, на всякий случай, паспорта, и идём…

Выбор, как всегда, за Вами.

28 ноября в 10:00 на Лидерсовском бульваре будут проведены ритуал возложения цветов и композиций из ржаных и пшеничных колосков к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине и минута молчания. В храмах города проведут панихиды по жертвам голодоморов 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 годов в Украине. Мероприятия будут проходить с соблюдением карантинных требований.

28-29 ноября экскурсия в Одесские катакомбы, начинается каждый день в 14:00, ул.Старопортофранковская, 24/1 (угол улицы Старопортофранковской и улицы Градоначальницкой, возле аптеки «ПОЛИМЕД»). Во время экскурсии Вы узнаете, как добывался камень-ракушняк; полюбуетесь уникальными арочными переходами; пройдёте маршрутами известных одесских контрабандистов; побываете в местах сборов членов знаменитой Одесской масонской ложи; услышите истории про Мишку Япончика и Любку Козак; увидите, как обеспечивалась безопасность работников и гостей шахты; узнаете об Отдельной Приморской армии и 73-дневной героической обороне Одессы в годы Великой Отечественной войны; получите уникальные ощущения, знания и личный опыт нахождения глубоко под землёй, не сравнимые ни с чем, что случались с Вами ранее! Цена билетов от 200 гривен.

28-29 ноября галерея «Андеграунд» (Большая Арнаутская, 1) приглашает на групповую выставку «Музыка тонких сфер». Своё понимание этой тонкой материи художник Олег Рыжков видит в замысловатых коллажах а-ля Параджанов, Оксана Церковная прислушалась к мотивам налаженного быта, Святослав Горбенко откликнулся сказочной Жар-птицей, дополненной наклеенными настоящими самоцветами. Поражают воображение абстракции Александра Лекомцева, философские картины Геннадия Алейника, других художников.

28-29 ноября в Invogue#ART на углу Екатериненской и Греческой улиц групповой выставочный проект ‘DELAY’. Проект посвящён понятиям задержки, отсрочки, отсутствия немедленных действий, размышления и анализа, в котором мы воздерживаемся от предварительных суждений о реальном мире. Широкая география участников проекта (Украина, Франция, Германия, Россия, Китай), а также принадлежность к разным поколениям открывает возможность посмотреть под разным углом и почувствовать незримые связи и отношения между представленными произведениями.

28-29 ноября в Одесском художественном музее выставка «Последняя свобода» с поздними этюдами Николая Глущенко. Николай Глущенко (1901-1977) был фигурой столь же неоднозначной, насколько талантливой: путь пейзажиста и наследника французских импрессионистов он совмещал с карьерой агента разведки, советского шпиона с позывным «Ярема». Между двумя мировыми войнами Николай жил в Германии, Франции и Испании. Дружил с Матиссом и Пикассо, писал портреты писателей и художников, устраивал выставки – и одновременно похищал тайные чертежи военной техники. В 1936 году Глущенко вернулся в СССР, вторую половину жизни посвятил преподаванию живописи в Киевском художественном институте (ныне – НАОМА) и путешествиям, из которых привозил пейзажи и эскизы. На выставке в Одессе покажут 31 работу Николая Глущенко из #OFAMcollection: графика и живопись; натюрморты, пейзажи и ню позднего периода, когда художник отошёл от реализма. Увидеть выставку можно будет по билетам основной экспозиции.

До 29 ноября в Одесском художественном музее выставка Михаила Ревы «Откровение/Revelation». Выставка включает 49 скульптур и 16 графических работ разных лет. Экспозиция начинается с икон, которые художник создал в 1994 году для фильма «Пустыня» режиссера Михаила Каца. Неотъемлемой частью выставки стал также период карантина, проведённый в Мексике. Эта страна поразила художника насыщенностью и открытостью цвета, невероятностью природных форм, экологическими проблемами планеты Земля.

До 8 декабря в галерее Aurum Art Centre на бульваре Жванецкого/Торговая выставка 37-летнего немецкого художника Томаса Фридриха Шефера из Берлина. Представлена серия фотографий Experiential Spaces, 2013-2016/Пространство опыта, основанная на личных воспоминаниях фотографа.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская, «Культурометр»