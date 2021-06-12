Одесса на два дня вернулась в средневековье (фоторепортаж с рыцарского турнира)

12 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко (на Суворовской аллее, возле Карантинной аркады) начался двухдневный Х-й Одесский международный благотворительный фестиваль «Пороховая башня».

Как передаёт с места проведения фестиваля корреспондент Одесса News, в программе фестиваля международные соревнования по средневековому бою между представителями рыцарских дворов из разных городов Украины и зарубежья, ремесленные ярмарки, мастер-классы мастеров народного промысла, конкурсные программы, антуражные фотосессии и многое другое.

Вечером гостям фестиваля представят музыкальную программу с участием известных фольклорных и рок-коллективов, колоритные средневековые танцы, завораживающее буйство огней.

Во время проведения фестиваля работает лучный тир, организованы конкурсы и квесты для детей и взрослых с вручением призов в стиле средневековья.

Также на фестивале представлен торговый ряд ремесленников с изделиями народных промыслов и проведением мастер-классов по кузнечному, гончарному и столярному историческому мастерству.

На территории фестиваля будет работать сеть таверн с разнообразной едой и напитками, приготовленными по старинным технологиям.

Вход на фестиваль – свободный, однако, с соблюдением карантинных требований.

Фото: Одесса News/Александр Александров

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