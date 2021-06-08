Фестиваль «Пороховая башня» приглашает любителей средневековой культуры

12-13 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко (на Суворовской аллее, возле Карантинной аркады) состоится Х Одесский международный благотворительный фестиваль «Пороховая башня».

В программе фестиваля международные соревнования по средневековому бою между представителями рыцарских дворов из разных городов Украины и зарубежья, ремесленные ярмарки, мастер-классы мастеров народного промысла, конкурсные программы, антуражные фотосессии и многое другое.

Вечером гостям фестиваля представят музыкальную программу с участием известных фольклорных и рок-коллективов, колоритные средневековые танцы, завораживающее буйство огней.

Во время проведения фестиваля будет работать лучный тир, организованы конкурсы и квесты для детей и взрослых с вручением призов в стиле средневековья.

Также на фестивале будет представлен торговый ряд ремесленников с изделиями народных промыслов и проведением мастер-классов по кузнечному, гончарному и столярному историческому мастерству.

На территории фестиваля будет работать сеть таверн с разнообразной едой и напитками, приготовленными по старинным технологиям.

Вход на фестиваль – свободный, с соблюдением карантинных требований.

12 июня (суббота)

11.00 Торжественное открытие фестиваля, представление команд-участниц международного турнира по историческому средневековому бою «Пороховая Башня» 11.30 — 14.00 Первый блок рыцарских боёв на ристалище. Индивидуальные поединки в номинации «Щит-меч» 14.00 — 18.30 Показательные выступления и мастер-классы одесских студий исторического танца 12.00-17.00 Проведение открытого турнира по стрельбе из лука, гильдии лучников, (гости фестиваля 17+), награждение победителей 14.00 — 15.30 Лекторий на тему: «Загадки и история стилистики средневекового облачения дам и кавалеров» 12.00-17.00 Соревнования в номинации «Современный Мечевой Бой» (дети до 18 лет) на «мягком» ристалище 15.00-18.30 Второй блок рыцарских боёв на ристалище. Командные поединки в номинации «3х3″(женщины), «5х5″(мужчины), 10х10 (мужчины). Награждение победителей групповых номинаций 19.00 — 23.00 Рок-фестиваль, выступление Одесских рок-коллективов

13 июня (воскресенье)

10.00 — 14.00 Открытие второго дня фестиваля. Первый блок рыцарских боёв на ристалище, индивидуальные поединки в номинации «Щит-меч», «Баклер-меч» 13.00-15.00 Проведение соревнований по стрельбе из лука (гости фестиваля 17+), награждение победителей 14.00 — 18.30 Показательные выступления и мастер-классы Одесской студии исторического танца «Междумирье» 14.00 — 15.00 Лекторий на тему: «Вооружение и доспехи средневекового рыцаря» 15.00 — 18.00 Второй блок рыцарских боёв на ристалище. Командные поединки рыцарских дворов. Захват флага, битва за мост, соревнования рыцарей и оруженосцев. Награждение победителей всех номинаций 19.00 — 23.00 Рок-фестиваль, выступление одесских рок-коллективов 22.00 — 23.00 Факельное шествие, фаер-шоу в исполнении мастеров огня, закрытие фестиваля

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