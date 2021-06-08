Фестиваль «Пороховая башня» приглашает любителей средневековой культуры

В программе фестиваля международные соревнования по средневековому бою между представителями рыцарских дворов из разных городов Украины и зарубежья, ремесленные ярмарки, мастер-классы мастеров народного промысла, конкурсные программы, антуражные фотосессии и многое другое.
Вечером гостям фестиваля представят музыкальную программу с участием известных фольклорных и рок-коллективов, колоритные средневековые танцы, завораживающее буйство огней.
Во время проведения фестиваля будет работать лучный тир, организованы конкурсы и квесты для детей и взрослых с вручением призов в стиле средневековья.
Также на фестивале будет представлен торговый ряд ремесленников с изделиями народных промыслов и проведением мастер-классов по кузнечному, гончарному и столярному историческому мастерству.
На территории фестиваля будет работать сеть таверн с разнообразной едой и напитками, приготовленными по старинным технологиям.
Вход на фестиваль – свободный, с соблюдением карантинных требований.
12 июня (суббота)
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11.00
|Торжественное открытие фестиваля, представление команд-участниц международного турнира по историческому средневековому бою «Пороховая Башня»
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11.30 — 14.00
|Первый блок рыцарских боёв на ристалище. Индивидуальные поединки в номинации «Щит-меч»
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14.00 — 18.30
|Показательные выступления и мастер-классы одесских студий исторического танца
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12.00-17.00
|Проведение открытого турнира по стрельбе из лука, гильдии лучников, (гости фестиваля 17+), награждение победителей
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14.00 — 15.30
|Лекторий на тему: «Загадки и история стилистики средневекового облачения дам и кавалеров»
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12.00-17.00
|Соревнования в номинации «Современный Мечевой Бой» (дети до 18 лет) на «мягком» ристалище
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15.00-18.30
|Второй блок рыцарских боёв на ристалище. Командные поединки в номинации «3х3″(женщины), «5х5″(мужчины), 10х10 (мужчины). Награждение победителей групповых номинаций
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19.00 — 23.00
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Рок-фестиваль, выступление Одесских рок-коллективов
13 июня (воскресенье)
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10.00 — 14.00
|Открытие второго дня фестиваля. Первый блок рыцарских боёв на ристалище, индивидуальные поединки в номинации «Щит-меч», «Баклер-меч»
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13.00-15.00
|Проведение соревнований по стрельбе из лука (гости фестиваля 17+), награждение победителей
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14.00 — 18.30
|Показательные выступления и мастер-классы Одесской студии исторического танца «Междумирье»
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14.00 — 15.00
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Лекторий на тему: «Вооружение и доспехи средневекового рыцаря»
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15.00 — 18.00
|Второй блок рыцарских боёв на ристалище. Командные поединки рыцарских дворов. Захват флага, битва за мост, соревнования рыцарей и оруженосцев. Награждение победителей всех номинаций
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19.00 — 23.00
|Рок-фестиваль, выступление одесских рок-коллективов
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22.00 — 23.00
|Факельное шествие, фаер-шоу в исполнении мастеров огня, закрытие фестиваля
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