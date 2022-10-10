Одесская школа научных чудес приглашает в Украинский театр на своё 10-летие

Одесской Школе научных чудес для детей и взрослых исполняется 10 лет.

Лучшее научное шоу Украины празднует юбилей фестивалем «Большой Мозгофест», который состоится в Украинском театре 15 октября в 12:00.

Вас ждут:

• Познавательные мастер-классы, квест и активные игры

• Марафон детских изобретений

• ЭКО-мастер-класс

• Международная школа ментальной арифметики Индиго

• Арт-мастер-класс

• Выездной экспериментариум

• Научное шоу от Школы научных чудес.

Детей и их родителей приглашают провести познавательно целых 3 часа.

Зарезервировать и купить билеты можно по телефону +380509549501.

Собранные средства пойдут на благотворительность.

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