Одесская школа научных чудес приглашает в Украинский театр на своё 10-летие

Одесской Школе научных чудес для детей и взрослых исполняется 10 лет.
Лучшее научное шоу Украины празднует юбилей фестивалем «Большой Мозгофест», который состоится в Украинском театре 15 октября в 12:00.
Вас ждут:
• Познавательные мастер-классы, квест и активные игры
• Марафон детских изобретений
• ЭКО-мастер-класс
• Международная школа ментальной арифметики Индиго
• Арт-мастер-класс
• Выездной экспериментариум
• Научное шоу от Школы научных чудес.
Детей и их родителей приглашают провести познавательно целых 3 часа.
Зарезервировать и купить билеты можно по телефону +380509549501.
Собранные средства пойдут на благотворительность.
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