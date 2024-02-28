Батюшка Одесской епархии не устоял в искушении переправить «уклониста»

Священник Одесской епархии УПЦ пытался переправить за границу мужчину призывного возраста, используя несовершеннолетнего и катафалк.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что пограничники Белгород-Днестровского отряда на транзитном участке автодороги «Одесса-Рени» остановили катафалк под управлением 45-летнего священнослужителя. Клирик подвозил жителя Луганской области призывного возраста. Перевозчик намеревался высадить пассажира, чтобы тот нелегально попал в Молдову.

«Чтобы количество человек в транспортном средстве совпадало на выезде с транзитной дороги, водитель спрятал в катафалке – под вёдрами, шинами и одеялом 10-летнего мальчика – сына односельчанина. Однако намерения церковнослужителя были пограничниками разоблачены», — говорится в сообщении.

Относительно священника направлено сообщение в полицию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Ребёнка правоохранители вернули родителям.

На пассажира составлен протокол об административном правонарушении по ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Дело направлено в суд.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года у села Кучурган в Одесской области пограничники Подольского отряда остановили для проверки автомобиль такси, в котором оказались два «уклониста».

Фото: Госпогранслужба

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