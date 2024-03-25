Житель Одесской области удирал от пограничников на велосипеде

На участке отдела пограничной службы «Герца» Черновицкого отряда оператор БпЛА заметил движение человека на велосипеде в сторону соседней страны.

Впоследствии, в 350 м от госграницы, пограничники Черновицкого отряда задержали велосипедиста. Задержанным оказался мужчина, житель Одесской области, — сообщает Госпогранслужба.

Для удобства передвижения он использовал велосипед, который приобрёл в Николаеве и оттуда своим ходом преодолел более 750 километров, чтобы добраться до приграничья.

За попытку незаконного пересечения государственной границы в отношении задержанного «велоспортсмена» составили протокол по ст. 204-1 Кодекса Украины об админответственности.

А в Одесской области правоохранители разоблачили схему нелегальной перевозки лиц в Молдову.

Как сообщает Госпогранслужба, злоумышленника, занимавшегося незаконной переправкой лиц за границу, разоблачили пограничники Белгород-Днестровского и Измаильского отрядов совместно с сотрудниками Нацполиции.

Правоохранители задержали 55-летнего жителя Одесщины в городе Рени с поличным, во время непосредственной передачи средств 26-летним «клиентом». Цена поездки в Молдову составляла 3,5 тысячи долларов США.

В эту сумму, кроме сопровождения к границе, входило предоставление поддельной справки о трудоустройстве в одной из организаций города Измаил, которая занимается пассажирскими перевозками. Такой документ подтверждал цель проезда в контролируемом пограничном районе в пределах транзитного участка автодороги «Одесса-Рени».

После того, как «клиент» на рейсовом автобусе добрался до города Измаил, его встретил перевозчик и должен был доставить на государственную границу вблизи одного из сёл Ренийской общины.

Благодаря совместным действиям пограничников и полицейских переправщик задержан. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 900 тыс. грн.

Одесса News информировала о задержании на госгранице в Раздельнянском районе пограничниками Подольского отряда двух нарушителей, запасшихся телескопической лестницей для преодоления возможного на их пути рва.

Фото и видео: Госпогранслужба

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