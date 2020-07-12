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Пограничники рады, что их вертолёт впервые за 12 лет приземлился на Змеином

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Вертолётчикам Госпогранслужбы потребовалось 12 лет, чтобы восстановить утраченные навыки и способности для полётов над территориальным морем и до самой отдалённой заставы — на остров Змеиный.

Как сообщает Госпогранслужба, вертолёт Ми-8 Харьковской отдельной авиационной эскадрильи ГПСУ осуществил воздушный мониторинг по маршруту Одесса — Территориальное море Украины — о. Змеиный — Вилково — Одесса. Во время этого полёта пограничники осмотрели 2 400 квадратных километра акватории. Экипажи выполнили 4 посадки на вертолетной площадке острова Змеиный и 3 посадки на площадке «Вилково».

По мнению пограничников, «этот полёт стал знаковым, ведь вертолёты пограничников уже 12 лет не осуществляли полетов на Змеиный. Отныне два экипажа вертолётов Ми-8 Госпогранслужбы Украины получили допуски для полётов над морем. А проведенная модернизация винтокрылых машин позволила сделать такие полёты безопасными. Поэтому отныне, в случае необходимости провести воздушный мониторинг, доставить на остров грузы или персонал, или провести медицинскую эвакуацию … экипажи и вертолёты готовы.

Кстати. Вертолётчики Госпогранслужбы перестали летать на Змеиный после авиакатастрофы, которая произошла 27 марта 2008 года в дунайских плавнях: в районе островка Гнеушев разбился вертолёт Ми-8, который летел из Вилкова на Змеиный. Из 14 человек, находившихся на борту, выжить удалось только одному. Причины катастрофы официально так и не были названы.

Фото и видео: Госпогранслужба

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