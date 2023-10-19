Измаильские пограничники приобщились к зарыблению Дуная краснокнижной рыбой

18 октября пограничники Измаильского отряда по приглашению Всемирного фонда природы WWF-Украина, приняли участие в зарыблении акватории украинской части Дуная.

Госпогранслужба отмечает, что для украинской биосферы это событие очень важно, поскольку биоразнообразие Украины страдает ежедневно в результате российской агрессии.

«Подрыв Российской Федерацией Каховской ГЭС, минирование, обстрелы, бомбометание и т.д., рашисты сделали немало для ущерба экологии. В значительной степени от российской агрессии достаётся территориям и акваториям юга Одесщины, а это едва ли не единственное место с полноводной рекой, где можно увеличивать популяцию осетровых», — говорится в сообщении.

Зарыбление проводилось неподалёку от города Вилково. Всего в дикую среду было выпущено 2,5 тысячи краснокнижных осетров и стерлядей.

Почётное право приобщиться к выпуску малька в реку было предоставлено начальнику отдела пограничной службы «Вилково». Только в этом году пограничники этого отдела в трёх случаях задержали нарушителей, которые браконьерили краснокнижных рыб: 5 севрюг и одну 125-килограммовую белугу с частью чёрной икры почти на 14 кг.

На церемонии зарыбления представители WWF-Украина вручили охранникам государственных рубежей благодарность за добросовестную службу по защите государственной границы Украины и её природы.

Фото: Госпогранслужба

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