Одесский отряд Морской охраны провёл специальный лагерный сбор

Отдел специальных действий Одесского отряда Морской охраны провёл специальный подготовительный лагерный сбор.

Как сообщает Госпогранслужба, все задачи по плану подготовки были объединены единственной легендой: подразделение получило задание выдвинуться на удаленный прибрежный участок в контролируемом пограничном районе, развернув там лагерь и обеспечить противодействие возможным диверсионным проявлениям.

В течение недели бойцы, развернув полевой лагерь на Тендровском косе, упражнялись в различных умениях. Отрабатывались занятия по инженерной и огневой подготовке, тактической медицине и личной безопасности. Обязательным был ежедневный комплекс физупражнений на выносливость с заплывом на 1000 метров в специальном снаряжении.

В этом году традиционная программа лагерного сбора расширилась за счёт освоения моряками-пограничниками нового специализированного малого катера «Бриг», который в начале года был включён в состав спецподразделения. Тщательно изучив все технические параметры и оснащение катера, бойцы собственноручно на практике испытали заявленные производителями характеристики: скорость, маневренность, устойчивость, мореходность, связь и радиолокация.

Отработали и соответствующие упражнения штурмового реагирования: огонь по судну-нарушителю, уходящему от преследования, огонь с катера на скорости по группе пловцов-диверсантов, подход катером на мель для ведения огня по противнику.

Даже несмотря на капризы погоды и штормовое море, программа сбора отработана полностью. Подразделение получило хорошие оценки и вернулось к исполнению повседневных обязанностей.

Как сообщала Одесса News, в июне 2020 года в акватории Чёрного моря продолжаются государственные испытания малого бронированного артиллерийского катера «Костополь».

Фото: Госпогранслужба