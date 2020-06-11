В Чёрном море продолжаются испытания нового артиллерийского катера

В акватории Чёрного моря продолжаются государственные испытания малого бронированного артиллерийского катера «Костополь».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Сейчас в акватории Черного моря продолжаются государственные испытания малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) «Костополь». Это 7-й корпус из серии катеров проекта 58155, построенный на судостроительном предприятии «Кузница на Рыбацком», — говорится в сообщении.

По словам представителя предприятия «Кузница на Рыбацком» Леонида Бабака, особенностями этого этапа государственных испытаний стала проверка боевых возможностей катера, а именно: применение кормовых и носовых боевых модулей во время нанесения прицельных огневых ударов по береговым целям. Дальность стрельбы до мишеней составляла до 2 километров.

«Помимо проведения стрельб в море, военные моряки вместе с заводчанами проверили мореходные качества катера, скорость, маневренные характеристики на ходу и во время разворотов, возможности энергетической установки и аппаратуры навигации. Протестировали работу системы защиты от наведения оружия противника. Эта система действует в автоматическом режиме и позволяет защитить экипаж и корпус катера с помощью «тепловых ловушек», которые отстреливаются при облучении объекта системами наведения оружия противника. Также моряки проверили возможности системы автоматической постановки дымовых и тепловых завес», — отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, «Костополь», как и другие МБАКи, имеет низкую визуальную оптико-электронную, радиолокационную и тепловую незаметность. Поэтому катер малозаметен для радиолокационных и инфракрасных средств противника.

Главное назначение МБАКов в общей системе боевого применения ВМС ВС Украины — патрулирование в ближней морской зоне, охрана и оборона портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод, усиление охраны государственной границы, участие в разноплановых морских операциях в акватории Черноморско-Азовского бассейна, в частности, в операциях по противодействию вероятной высадки десантных средств противника на побережье.

После проведения всех этапов госиспытаний МБАК «Костополь» войдёт в силы постоянной боевой готовности ВМС, отметили в Минобороны.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2020 года спущенный в 2019 году на воду со стапелей завода «Кузница на Рыбальском» корабль-разведчик ВМС ВС Украины успешно осуществил ходовые испытания в одесском заливе.

Фото: Минобороны