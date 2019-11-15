В Одессе планируют довооружить катера Island пулемётами и пушками

Боевые возможности катеров типа «Island», переданных Украине Соединёнными Штатами Америки, значительно возрастут после их довооружения автоматическими пушками с дистанционным управлением и комплексами радиотехнического вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ со ссылкой на руководителя Управления кораблестроения командования ВМС Украины Василия Радчука.

«До конца 2019 года боевые возможности катеров типа «Island» значительно возрастут за счёт проведения довооружения — на них будет установлен крупнокалиберный пулемёт калибра 12,7 мм. А в следующем году мы оборудуем их автоматическими пушками с дистанционным управлением и комплексами радиотехнического вооружения», — отметил капитан первого ранга Радчук.

По его словам, в целом рассматриваются «три возможных варианта дооснащения катеров. Будем выбирать самый оптимальный. Прежде всего, мы должны изучить возможности самых катеров во время выполнения задач в море, посмотреть на работу энергетических установок и т.п.».



Отмечается, что «в общей системе боевого применения национальных ВМС патрульные катера «Старобельск» и «Славянск» будут привлекать к выполнению таких задач, как защита судоходства, защита портов и морских коммуникаций, патрулирование в пределах исключительной морской экономической зоны, обеспечение развёртывания сил (войск), усиление охраны морских участков государственной границы, прикрытие конвоев во время обеспечения перевозки грузов в море».

Кроме этого, планируется привлекать катера к операциям противодействия с проявлениями пиратства, незаконной миграции и контрабанды в акватории черноморско-азовского бассейна, участию в поисково-спасательных операциях по оказанию помощи аварийным объектам.

Кстати. 13 ноября в Одессе состоялись торжественные мероприятия по случаю передачи в состав ВМС ВС Украины патрульных катеров класса «Island» и поисково-спасательного судна, в которых приняли участие заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко, представители Посольства США в Украине, дипломаты и другие иностранные гости, в частности, из стран НАТО, военнослужащие, волонтёры, духовенство и общественность.



Фото и видео: Информагентство Минобороны