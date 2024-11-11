Одесский волонтёр Стерненко отреагировал на возникший вокруг него кипеш

Скандально известный одесский общественный активист, волонтёр Сергей Стерненко вновь оказался в центре скандала, разгоревшегося после того, как Одесский территориальный центр комплектации и социальной помощи объявил его в розыск.

7 ноября Стерненко сообщал, что «с большим удивлением узнал», что его, согласно представлению Приморского ТЦК и СП, объявили в розыск, отметив, что повестку ему якобы отправляли в Одессу, откуда он переехал в Киев шесть лет назад, а документ не поехал «ни по адресу проживания, ни по прописке».

8 ноября, после обнародования заявления ТЦК, волонтёр написал в Facebook, что эта история – «прямое указание» главкома ВСУ Александра Сырского, якобы обидевшегося на то, что Стерненко потребовал провести армейскую реформу.

«Я знаю это точно, и когда именно, и через кого он давал это указание. Сделал он это, кстати, только со второй попытки. Триггером стал стрим от 27 октября, где я прямо сказал, что мы в ситуации, близкой к катастрофе, из-за неадекватной системы управления войсками», – утверждает блогер.

Также Стерненко назвал ложью сообщение ТЦК об умышленной неявке и уплате штрафа.

В Одесском областном ТЦК заявили, что Стерненко «не сообщил о ряде важных деталей, значительно изменяющих понимание ситуации», а его «намёки», что объявление его в розыск является местью за критику в адрес армии и требованиями реформировать эту систему, в ТЦК назвали безосновательными.

В полемику вступило командование Сухопутными войсками ВСУ, выступив с заявлением, опубликованном в Facebook 9 ноября.

В Сухопутных войсках ВСУ, реагируя на ситуацию, подчеркнули, что помощь от волонтёров, особенно в обеспечении боевых подразделений дронами различных модификаций, «жизненно необходима».

«Это касается в том числе и эффективного сотрудничества с силами обороны волонтёра и общественного деятеля Сергея Стерненко, – сказано в сообщении. – В то же время мобилизация конкретных граждан осуществляется по решению непосредственно территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые имеют право вручать повестки военнообязанным для уточнения учётных данных, прохождения медицинских осмотров и мобилизации».

В Сухопутных войсках ВСУ добавили, что защита Украины является конституционной обязанностью её граждан, которые «проходят военную службу в соответствии с законом», а если военнообязанный «имеет проблемы со здоровьем, то во время прохождения ВВК решается вопрос о его пригодности к военной службе».

«При этом следует также помнить, что большое количество общественных активистов и волонтёров стали в ряды Вооружённых сил и выполняют свой конституционный долг. Ведь только в консолидации и единстве – сила украинцев и залог победы над коварным, извечным российским врагом», – говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в мае 2018 года на общественного активиста Сергея Стерненко совершили нападение. Защищаясь, он ранил нападающих, в результате чего один из них скончался. Летом 2020 года Стерненко обвинили в умышленном убийстве и направили дело в суд. В декабре 2023 года суд закрыл дело и не признал Стерненко виновным в убийстве своего нападающего. Закрытие дела стало возможным, в том числе благодаря поддержке позиции юристов гражданским обществом.

Активисту инкриминировали умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия. Сам Стерненко связывает нападение со своей активистской деятельностью и протестами против застроек в Одессе. В организации нападения он обвиняет мэра города Геннадия Труханова.

Фото: facebook.com/sternenko

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