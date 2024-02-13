Заседание Ставки Верховного Главнокомандующего прошло в новом составе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 12 февраля в Telegram, что провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего впервые в новом составе после смены военного командования Вооружённых сил Украины.

О заседании Ставки Зеленский говорил и в своём вечернем 12 февраля видеообращении.

По словам Верховного Главнокомандующего, приоритетные вопросы остались постоянными – фронт и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры от российского воздушного террора. Также обсуждали обеспечение армии всем необходимым, в частности, снарядами, дронами и средствами радиоэлектронной борьбы.

Президент заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича, представителей разведок, командующих оперативно-стратегическими группировками войск.

«Доложили о ситуации на фронте. Купянское направление, Лиманское, Бахмутское. Конечно, Авдеевка. Марьинское направление, Запорожское направление. Отдельный доклад по поводу наших действий на юге, в частности, в Херсонской области», — сказал Зеленский в видеообращении.

Свои доклады сделали энергетики и главы военно-гражданских администраций прифронтовых областей. Обсуждали дальнейшее развитие многоуровневой защиты объектов электро-, водо- и теплоснабжения — «всего того, что является неизменной мишенью для российских ракет и дронов».

Участники Ставки приняли решение об увеличении количества и возможностей мобильных огневых групп, сообщил Зеленский.

«Чтобы добавить больше защиты, добавляем больше сил, больше возможностей нашим мобильным огневым группам. Увеличим количество таких групп. Они являются одной из основ нашей защиты от российского террора, и я благодарен всем, кто служит в мобильных огневых группах, тренирует их и помогает», — сказ Верховный Главком.

По его словам, был на Ставке «доклад об обеспечении всех наших подразделений: снаряды, дроны, РЭБ. Каждый в Украине, кто может производить эффективные системы радиоэлектронной борьбы, заслуживает полного государственного содействия на всех уровнях: и на центральном – от правительства, и в каждом регионе, где есть такой потенциал».

Одесса News информировала о кадровых перестановках в высшем эшелоне военного командования Украины.

Фото и видео: Офис Президента Украины

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