В бою за Украину погиб воин из Одессы Александр Торовец, светлая ему память

На фронте, в бою на территории Луганской области, погиб защитник из Одессы Александр Торовец.

О гибели Александра сообщала 16 ноября 2023 года Одесская киностудия, на которой он работал главным энергетиком.

С первых дней войны защитник с позывным «Одесса» вступил в ряды ВСУ. Сначала участвовал в боях за Одесскую область, потом за Черниговскую и Луганскую.

Одесса News информировала о гибели 13 ноября 2023 года возле населённого пункта Новорайск Херсонской области 40-летнего жителя села Шабо Юрия Подгорного.

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Фото: Одесская киностудия/Facebook

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