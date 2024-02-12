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  4. В бою за Украину погиб воин из Одесской области Юрий Подгорный, светлая ему память

В бою за Украину погиб воин из Одесской области Юрий Подгорный, светлая ему память

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13 ноября 2023 года возле населённого пункта Новорайск Херсонской области погиб ещё один защитник Украины из Одесской области – 40-летний житель села Шабо.

Об этом сообщил в Facebook Шабовский поселковый совет объединённой территориальной общины. 

В мирное время Юрий Подгорный был тренером Украинской Федерации смешанных боевых искусств Белгород-Днестровского района. 

Прощание с Юрием прошло 17 ноября в Шабо. 

@svetikgranich

вічна пам’ять 🕯️ Загинув солдат Підгорний Юрій Володимирович 🇺🇦 герої не вмирають #🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦💙💛💙💛 #мызукраины #зсу2023 #вічнапамятьгероям #вічнапамять😭💔 #рекііііііііііііііі #україна🇺🇦

♬ оригинальный звук — Светик

Одесса News информировала о гибели 10 ноября 2023 года на фронте вблизи населённого пункта Клещеевка Бахмутского района Донецкой области жителя села Васильевка, что в Березовском районе Одесской области, военнослужащего ВСУ Александра Карпова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Шабовский сельсовет Белгород-Днестровского района/Facebook

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