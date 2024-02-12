В бою за Украину погиб воин из Одесской области Юрий Подгорный, светлая ему память

13 ноября 2023 года возле населённого пункта Новорайск Херсонской области погиб ещё один защитник Украины из Одесской области – 40-летний житель села Шабо.

Об этом сообщил в Facebook Шабовский поселковый совет объединённой территориальной общины.

В мирное время Юрий Подгорный был тренером Украинской Федерации смешанных боевых искусств Белгород-Днестровского района.

Прощание с Юрием прошло 17 ноября в Шабо.

Одесса News информировала о гибели 10 ноября 2023 года на фронте вблизи населённого пункта Клещеевка Бахмутского района Донецкой области жителя села Васильевка, что в Березовском районе Одесской области, военнослужащего ВСУ Александра Карпова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Шабовский сельсовет Белгород-Днестровского района/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy