Зеленский провёл перезагрузку команды управления в Силах обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провёл кадровые изменения в украинских Вооружённых Силах.

Как сообщил в своём видеообращении 10 февраля Владимир Зеленский, «продолжаем перезагрузку команды управления в Силах обороны. Теперь к выполнению новых обязанностей приступают люди, которых хорошо знают в армии и сами хорошо знают, что нужно армии. Боевые командиры этой войны, чей опыт будет полезен именно на общеармейском уровне».

Заместителями Главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский – его направление – это беспилотные системы и развитие применения дронов нашими воинами – и полковник Андрей Лебеденко – его направление – это инновации, именно технологический компонент армии и боевых систем.

«Требуется чёткая практика работы с новыми технологиями. Теорий предостаточно, всё должно работать на практике ради украинских целей и максимальной сохранности жизней наших солдат», — констатировал Глава государства.

Заместителями начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Украины Зеленский «согласовал кандидатуры бригадного генерала Владимира Горбатюка – его направление – это оперативная работа, работа штабов, планирование, управление: в каждом штабе должны полностью понимать фронт, – бригадного генерала Алексея Шевченко – его направление – это логистика, максимальное качество логистики в нашей армии, – бригадного генерала Михаила Драпатого – он будет отвечать за подготовку, качественную тренировку наших военных».

По утверждению Президента, «весь реальный опыт боевых командиров, боевых бригад, наших подразделений, которые построили качественную систему тренировки воинов и оценки и анализа боевых действий, весь этот опыт должен быть реализован для успеха Сил обороны Украины».

11 февраля Зеленский назначил генерал-лейтенанта Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ (Указ №69/2024) вместо генерала Александра Сырского, назначенного 8 февраля Главнокомандующим ВСУ.

Павлюк с июля 2006-го по апрель 2007 года командовал украинским миротворческим контингентом в Косово, с 2010-го по 2015 год – 24-й отдельной механизированной бригадой. С марта 2014 года Павлюк активно участвовал в отражении российской агрессии против Украины. Бригада под его командованием отличилась в ходе освобождения Славянска, Краматорска, Северска Донецкой области и Лисичанска Луганской области. В 2015–2017 годах Павлюк был первым заместителем командующего войсками оперативного командования «Запад» Сухопутных войск, а с 2017-го по 2020 год – командующим. С 2020-го по июль 2021 года Павлюк занимал должность командующего подготовкой командования Сухопутных войск, а с июля 2021 по март 2022 года – командующего операцией Объединенных сил (ООС). После начала полномасштабного вторжения в Украину Павлюк руководил обороной на востоке Украины. В марте 2022 года Павлюк был назначен главой Киевской ОВА. Этот пост он занимал до мая того же года. С мая 2022-го по февраль 2023 года Павлюк был заместителем командующего Сухопутными войсками Сырского. С февраля 2023 года по 10 февраля 2024 года занимал должность первого заместителя министра обороны.

Президент Украины уволил генерала Сергея Наева с должности командующего Объединёнными силами ВСУ (Указ №70/2024).

Сергей Наев

Указом №71/2024 Президент назначил командующим ОС ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

Содоль – Герой Украины, до нового назначения был командующим морской пехотой ВМС ВСУ.

Максим Миргородский указом №72/2024 уволен с должности командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. На его место указом №73/2024 назначен Игорь Скибюк.

Игорь Плахута указом №74/2024 назначен новым командующим Силами территориальной обороны. Ранее с этой должности был уволен генерал-майор Анатолий Баргилевич, который стал новым главой Генштаба ВСУ вместо Сергея Шапталы.

Фото: Офис Президента Украины

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