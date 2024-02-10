Президент назначил нового начальника Генерального штаба ВСУ

Президент Владимир Зеленский сообщил о назначении Анатолия Баргилевича начальником Генерального штаба ВСУ вместо Сергея Шапталы.

Об этом Глава государства сказал в вечернем видеообращении 9 февраля.

«Сегодня проводил совещания с командованием наших сил обороны и безопасности Украины и министром обороны Рустемом Умеровым. По результатам совещаний провёл замену руководителя Генерального штаба Вооружённых сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Опытный человек понимает задачи этой войны и украинские цели», — заявил Зеленский.

Он добавил, что сегодня Главнокомандующий Александр Сырский определил кандидатуры заместителей, «и я подпишу соответствующие указы».

«Также определены заместители начальника Генерального штаба. Все ребята – боевые, профессиональные, каждый – с чётким знанием фронта и реальными потребностями украинских воинов», — сказал Президент.

Он проинформировал, что новый Главнокомандующий ВСУ вместе с министром обороны провели беседы с партнёрами из Германии, Франции, США, которые были посвящены снабжению, восполнению дефицита снарядов и другого оружия.

Для справки. Анатолий Баргилевич с 19 октября 2023 года был командующим Сил территориальной обороны Вооружённых сил Украины. Родился 8 апреля 1969 года в Житомирской области. Закончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Как сообщала Одесса News, 8 февраля 2024 года Президент Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского Главнокомандующим ВСУ.

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