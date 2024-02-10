В бою за Украину погиб воин из Одесской области Александр Калаус, светлая ему память

На фронте 10 ноября 2023 года вблизи населённого пункта Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области погиб житель села Степановка Раздельнянского района Одесской области Александр Калаус.

Об этом сообщает газета Раздельнянского района «Вперёд«.

Александр служил стрелком-помощником гранатомётчика.

Ему было 22 года.

15 ноября с погибшим воином простились жители Степановской громады.

Одесса News сообщала, что на фронте в бою в районе населённого пункта Крынки Херсонской области 13 ноября 2023 года погиб от осколочного ранения житель города Южный Одесской области, боевой медик стрелковой роты, младший сержант Сергей Мазуров.

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Фото и видео: Интернет-издание Раздельнянского района «Вперед»

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