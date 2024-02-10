Глава облгосадминистрации сообщил о последствиях ночной атаки на Одессу

Ночью 10 февраля российские террористы трижды атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Пострадали четыре человека.

Об этом сообщил в Telegram председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер.

По словам главы ООГА, первую волну дронов россияне направили по Одессе. Все 9 «шахедов» уничтожили наши подразделения противовоздушной обороны.

«Однако обломками одного из сбитых БпЛА повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры, осколочное ранение получил один из работников предприятия. Мужчина госпитализирован», — уточнил Олег Кипер.

По его информации, вторую и третью волны атак враг направлял по припортовой инфраструктуре Подунавья. Силы ПВО уничтожили 12 дронов.

«Пострадали три человека, сотрудники припортовых предприятий. Мужчины получили многочисленные осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Все госпитализированы. Один из пострадавших в тяжёлом состоянии. Наши врачи оказывают всю необходимую помощь», — сообщил Кипер.

Также враг нанёс удар по гражданской инфраструктуре Измаила: разрушены технические помещения промышленных и сервисных объектов, повреждены дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили, в нескольких жилых домах выбиты окна, разбиты фасады, крыши. Также на территории Измаильского района от падения обломков сбитого дрона начался пожар в частном доме и гараже.

Одесса News информировала, что по уточнённым данным Командование Воздушных Сил ВСУ Украину 10 февраля ночью атаковал 31 беспилотник, прилетевший из Балаклавы и мыса Чауда (Крым), а также с Курской области РФ.

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