Нардеп Юрий Бойко задекларировал за 2022 год миллионы рублей в российском банке

Бывший сопредседатель запрещённой партии ОП-ЗЖ нардеп Юрий Бойко и его супруга Вера хранят деньги и золото на сумму 7,6 млн руб. в российском «НК Банке».

Соответствующая информация опубликована в декларации Бойко за 2022 год на сайте НАПК, на что обратили внимание 12 декабря журналисты «Украинской правды».

Согласно документу, на счетах Веры Бойко в «НК Банке» в Москве лежат 3,3 млн руб. в виде денег и 4,3 млн руб. в виде золота. Кроме того, в разных украинских банках жена Бойко держит ещё 83 млн грн, $463 тыс. и €120 тыс., а также активы в золоте стоимостью 8,9 млн грн.

На счетах самого народного депутата в банках Украины лежат всего 78 грн и $4269.

У супругов Бойко задекларированы и наличные: 200 тыс. грн, $18,9 тыс. и €17 тыс.

Согласно документу, Юрий Бойко на основном месте работы за 2022 год получил 471 760 грн зарплаты, ещё 429 213 грн – на депутатскую деятельность. Его годовая пенсия составила 180 тыс. грн, а доход в виде процентов от вкладов – 13 885 грн.

Доходы жены Бойко за год таковы: зарплата на основном месте работы в ООО «Столичная недвижимость» – 3,6 млн грн, пенсия – 213 тыс. грн, а также подарок в денежной форме от сына Анатолия Бойко – 14,5 млн грн. Также она получила проценты по разным банковским вкладам и дивиденды. Вместе они составили почти 13 млн грн.

К недвижимому имуществу семьи Бойко в прошлом году добавилась хозяйственная постройка общей площадью 176,3 м² в селе Вишенки Киевской области. Её стоимость – 1,8 млн грн. Владельцем этого здания Вера Бойко стала в сентябре 2022 года. Объект недвижимости находится в совместном использовании с сыном и мужем.

Жена Бойко также с сентября 2022 года владеет объектом незавершённого строительства – жилым домом общей площадью 75,5 м² в селе Копылов Киевской области.

Как сообщала Одесса News, 12 мая 2022 года фракция ОП-ЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. При этом народные депутаты из фракции ОП-ЗЖ создали свою депутатскую группу «Платформа за жизнь и мир», которую возглавил Бойко.

В сентябре 2022 года на сайте Президента была зарегистрирована петиция о лишении Бойко звания «Герой Украины». В ней решение второго президента Украины Леонида Кучмы присвоить Бойко звание Героя Украины названо «позорным».

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