Дунайское пароходство просит Кабмин ввести скидку на ж.д. перевозки в Измаил

ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» для обеспечения загрузки государственного флота призывает Кабинет Министров ввести скидку на железнодорожные перевозки агропродукции в порт Измаил.

Об этом заявил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

«…Мы государственные, мы работаем исключительно в белую, ничего не оптимизируем. Даже наша оффшорная компания является налоговым агентом Украины. Если государство заинтересовано получать налоги на перевозки агропродукции, нужно способствовать загрузке государственного флота», — говорится в сообщении.

Москаленко подчеркнул, что в течение 2022-2024 годов ЧАО «УДП» уплачивало 7,5 евро налогов с каждой тонны грузов. Чтобы эта практика сохранялась и в дальнейшем, руководитель предприятия призывает Кабинет Министров внести изменения в постановление №581, которые бы ввели скидку на железнодорожные перевозки в Измаил.

Источником компенсации этих расходов для Укрзализныци станет увеличение налогов с речных перевозок флотом УДП.

Кроме того, Москаленко настаивает на ускорении создания наблюдательного совета предприятия, чтобы получить доступ к международному финансированию на модернизацию флота, а также согласовать изменения в финансовый план, чтобы предприятие могло избавляться от десятков тысяч тонн металлолома.

«Это миллионы гривен налогов плюс средства на модернизацию, то есть создание современного гораздо менее затратного флота», – отмечает он.

Как сообщала Одесса News, ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» в июле 2024 года отправило из Измаила в Австрию три судна на ремонт.

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