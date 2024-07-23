В Одессе только ликвидировали одну стихийную свалку, как появилась другая

На окраине Одессы, во втором Локомотивном переулке в Пересыпском районе, обнаружили стихийную свалку.
Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.
Инспекция направила письмо в Одесский городской совет с требованием ликвидировать несанкционированную свалку и не допускать на место грузовики, привозящие строительный мусор и старые шины.
Пересыпская районная администрация выдала предприятиям, на прилегающей территории которых обнаружена свалка, предписание о необходимости приведения места в надлежащее санитарное состояние.
Одесса News информировала, что в июле 2024 года в Хаджибейском районе Одессы ликвидирована несанкционированная свалка на территории ул. Левитана общей площадью 8 200 кв. метров.
Фото: Госэкоинспекция Юго-Западного округа
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