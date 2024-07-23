В 300 км от Одессы приземлились ядерные бомбардировщики США

В Румынии 21 июля впервые в истории страны приземлились стратегические бомбардировщики США B-52 Stratofortress, способные нести ядерное оружие.

Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе военно-воздушных сил США в Европе, пишет издание ГОРДОН.

Два B-52 Stratofortress из состава 2-го бомбардировочного крыла авиабазы Барксдейл штат (Луизиана) сели на 57-й авиабазе Михаил Когельничану вблизи портового города Констанца, говорится в сообщении. Эту базу с 1999 года используют воздушные силы США, а с 2024 года начинается масштабное расширение – она станет крупнейшим форпостом НАТО на восточном фланге.

B-52 прибыли в рамках операции Bomber Task Force Europe. Они будут выполнять задачи в составе 20-й бомбардировочной эскадрильи совместно с авиацией стран НАТО и других союзников. В основном, это будут отработки совместимости и оборонных операций, отметили в пресс-службе.

В командовании США добавили, что во время перелёта бомбардировщиков B-52 над Баренцевым морем их перехватывали два российских истребителя, но B-52 не изменили курс и долетели в Румынию по плану и «без приключений».

Одесса News информировала, что авиабаза Mihai Kogalniceanu (Михая Когэлничану) в Румынии, получившая название от близлежащей деревни, превращается в крупнейшую базу НАТО в Европе – большую, чем Рамштайн в Германии.

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