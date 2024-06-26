В 300 км от Одессы база НАТО в румынском селе становится крупнейшей в Европе

Авиабаза Mihai Kogalniceanu (Михая Когэлничану) в Румынии, получившая название от близлежащей деревни, превращается в крупнейшую базу НАТО в Европе – большую, чем Рамштайн в Германии.

Об этом написало издание ГОРДОН со ссылкой на BBC.

На базе скоро появятся эскадрилья румынских истребителей F-16, недавно купленных в Норвегии, дроны MQ-9 Reaper, а также военный городок, через который будут перемещаться армия НАТО, военно-воздушные силы и военно-морской персонал из 32 стран.

Последние прибывшие на базу – финны. База находится всего в 20 км от побережья Чёрного моря, в 300 км от Одессы по маршруту полёта истребителя и в 400 км от Севастополя, говорится в сообщении.

Как рассказал пилот британских ВВС Чарли Тэгг, вторжение РФ в Украину изменило как районы, над которыми он летает, так и стратегическую позицию миссии. В 2021 году во время своего последнего турне лётчики-истребители НАТО летали далеко от международных вод Чёрного моря. Но теперь они придерживаются 19-километровой зоны над территориальными водами Румынии и Болгарии «во избежание недоразумений и эскалации ситуации с россиянами».

По его словам, наличие такой крупной базы покажет России, что НАТО «готов защищаться». Это также предоставит нам ценную разведывательную информацию, так как военные НАТО записывают серийные номера самолётов и вооружение, которое эти самолёты несут, рассказал пилот. На базе, по его словам, можно наблюдать по радарам, как россияне атакуют беспилотниками Shahed Одессу.

Проект строительства в Румынии самой большой базы НАТО в Европе стоимостью €2,5 млрд включает в себя взлётно-посадочные полосы, оружейные платформы, ангары для военных самолётов, а также школы, детские сады, магазины и больницу, говорилось в публикации. В марте 2024 года на базе было размещено около 5 тыс. военнослужащих, большинство из которых – американские солдаты.

Одесса News информировала, что Владимир Зеленский приглашён Генсеком НАТО Столтенбергом на саммит НАТО, который состоится в июле 2024 года в Вашингтоне.

Фото и карта: ВВС

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