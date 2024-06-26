В бою за Украину погиб житель Одесской области Глеб Сербинов, светлая ему память

На фронте в мае 2024 года погиб житель города Татарбунары Одесской области Глеб Сербинов.

Об этом сообщил в Facebook Татарбунарский горсовет.

Воин погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий.

Одесса News сообщала, что с августа 2022 года считавшийся пропавшим без вести 48-летний житель Южного Одесской области Андрей Нигруца объявлен погибшим в тот год 18 августа возле населённого пункта Александровка Херсонской области. 24 мая 2024 года его похоронили.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Татарбунарский горсовет/Facebook

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