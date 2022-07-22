В МВД прокомментировали информацию, что РФ в начале 2023 года захватит Одессу

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко прокомментировал распространённую информацию о том, что россияне могут попытаться в начале 2023 года захватить Одессу.

Об этом Денисенко сказал в эфире украинских телеканалов, сообщает Укринформ.

Информацию распространил американский журнал Foreign Policy со ссылкой на западных чиновников о том, что РФ, вероятно, начнёт ещё одно большое наступление в Украине в начале 2023 года и попытается продвинуться на Одессу с целью захвата юго-западного побережья, чтобы отрезать нашу страну от Чёрного моря. При этом источники сомневались, что россиянам удастся реализовать задуманное.

«Я здесь скажу свою личную точку зрения: думаю, что люди, которые рассказывают, что будет через полгода, – тычут пальцем в небо. Это как встретить дракона на Крещатике – 50 на 50… Это даже круче, чем встретить дракона на Крещатике», – сказал советник министра.

По его словам, всё зависит от большой битвы за Донбасс «и теоретически, возможно, мы пока не понимаем временных рамок, – битвы за Херсон».

«От этих вещей будет зависеть абсолютно всё – и битва за Одессу, и окончание войны, и многое другое. Поэтому пока, думаю, спрогнозировать вряд ли вообще теоретически кто-нибудь может», — уточнил Денисенко.

Говоря об оперативной обстановке на фронте, представитель МВД отметил, что на самом деле никакой оперативной паузы россияне не делали ни на день, а было просто некоторое снижение интенсивности боёв.

«Бои продолжаются каждый день. Единственное, – уменьшается их интенсивность. И здесь огромную роль сыграла в том числе западная техника, дошедшая до украинской армии, и то, что мы фактически в ежедневном режиме сообщаем об уничтожении вражеских складов с боеприпасами и командных пунктов», – резюмировал советник министра внутренних дел.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 21 июля, по данным Оперативного командования «Юг», враг продолжает ведение оборонительных действий, держась за отступательные рубежи. После понесённых потерь личный состав 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск отказывается идти в бой.

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