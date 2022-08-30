Одессу посетил Генсек Международной морской организации

Генеральный секретарь Международной морской организации (Maritime Organization — IMO) Китак Лим 29 августа посетил Одесский морской порт.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Отмечается, что Китак Лим вместе с Министром инфраструктуры Александром Кубраковым обсудили расширение «зерновой инициативы» на другие категории украинского экспорта.

«Сегодня в фокусе разговора с генеральным секретарём IMO — расширение действия Инициативы на другие категории украинского экспорта. В то же время мы понимаем, что масштабирование проекта будет невозможно без улучшения ситуации с безопасностью в Чёрном море», — прокомментировал Кубраков.

В Мининфраструктуры сообщили, что Лим поддержал идею масштабирования инициативы на другие категории украинского экспорта.

Кубраков отметил, что в настоящее время ведётся работа над мониторингом со стороны Международной морской организации безопасности мореходства в ходе «зерновой инициативы», что будет включать фиксацию любых провокаций России относительно гражданских судов. Министр также поблагодарил команду IMO за поддержку украинских моряков.

Кроме того, стороны обсудили проблему минирования Россией водных путей, работу Дунайского портового кластера, внедрение экологических стандартов работы портов, а также ущерб, нанесённый Россией портовой инфраструктуре Украины. Так, с начала полномасштабного вторжения более 10 коммерческих судов под разными флагами обстреляны ракетами, в результате чего погибли по меньшей мере два моряка. Ущерб портовой инфраструктуры оценивается более чем в 600 млн грн.

Как сообщала Одесса News, по информации Кубракова, Украина на 29 августа 2022 года имеет около 40 заявок на перевозку продовольствия по зерновому коридору, открытому в заблокированном Россией Чёрном море.

Фото: Мининфраструктуры

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