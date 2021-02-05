В Одесском порту разгрузили сухогруз с самосвалами и мусоровозами

4 февраля в Одесский порт зашёл универсальный сухогруз UNISTREAM (L = 132,2m флаг — Антигуа и Барбуда) с партией импортной грузовой автотехники и промышленного оборудования.

Об этом сообщает Администрация Одесского морского порта.

«Судно ошвартовалось в 7 утра у причала 1-к Карантинного мола. В трюмах и на палубе теплохода закреплены грузовые автомобили (самосвалы, бетоносмесители, мусоровозы и т.д.) и промышленное оборудование», — говорится в сообщении.

Отмечается, что т/х UNISTREAM прибыл из Шанхая (Китай). В Одессе планируется выгрузка партии машин, общей массой 1 430 тонн, для нескольких импортёров из разных городов Украины. Два автоклава, которые имеют по 29 метров в длину и требуют специальной такелажной оснастки для перегрузки, будут снимать с помощью судовых кранов. Автомобильная техника будет разгружена береговым контейнерным перегружателем компании ДП «КТО».

Как сообщала Одесса News, объём перевалки нефти и нефтепродуктов в нефтерайоне Одесского порта в январе 2021 года составляет 117 тыс. тонн, что на 106 тыс. тонн, или на 915,3%, превышает аналогичный показатель первого месяца 2020 года.

Фото: Администрация Одесского морского порта

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