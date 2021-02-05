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COVID-19: за сутки в Украине 4 923 новых случая, в Одесской области — 157

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4 923 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за последние сутки состоянием на 5 февраля, в том числе 157 человек — в одесском регионе.

Также в Украине заболели 230 детей и 222 медработника.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки госпитализировано 1 885 человек, летальных случаев — 158; выздоровело 8 185, тестировано 43 137 (в том числе методом ПЦР — 25 667, методом ИФА — 17 470).

За всё время пандемии в Украине заболели 1 237 169 человек, выздоровел 1 063 591, летальных случаев — 22 707.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334) областях, г. Киев (321).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 321 случай;
  • Винницкая область — 271 случай;
  • Волынская область — 127 случаев;
  • Днепропетровская область — 287 случаев;
  • Донецкая область — 146 случаев;
  • Житомирская область — 162 случая;
  • Закарпатская область — 209 случаев;
  • Запорожская область — 334 случая;
  • Ивано-Франковская область — 433 случая;
  • Киевская область — 272 случая;
  • Кировоградская область — 25 случаев;
  • Луганская область — 39 случаев;
  • Львовская область — 406 случаев;
  • Николаевская область — 160 случаев;
  • Одесская область — 157 случаев;
  • Полтавская область — 173 случая;
  • Ровенская область — 163 случая;
  • Сумская область — 81 случай;
  • Тернопольская область — 174 случая;
  • Харьковская область — 190 случаев;
  • Херсонская область — 47 случаев;
  • Хмельницкая область — 231 случай;
  • Черкасская область — 144 случая;
  • Черновицкая область — 270 случаев;
  • Черниговская область — 101 случай.

Как сообщала Одесса News,  за предыдущие сутки в Украине были зафиксированы 5 082 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 140 пациентов, в Одесской области зарегистрировано 163 заболевших.

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