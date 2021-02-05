COVID-19: за сутки в Украине 4 923 новых случая, в Одесской области — 157

4 923 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за последние сутки состоянием на 5 февраля, в том числе 157 человек — в одесском регионе.

Также в Украине заболели 230 детей и 222 медработника.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки госпитализировано 1 885 человек, летальных случаев — 158; выздоровело 8 185, тестировано 43 137 (в том числе методом ПЦР — 25 667, методом ИФА — 17 470).

За всё время пандемии в Украине заболели 1 237 169 человек, выздоровел 1 063 591, летальных случаев — 22 707.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334) областях, г. Киев (321).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 321 случай;

Винницкая область — 271 случай;

Волынская область — 127 случаев;

Днепропетровская область — 287 случаев;

Донецкая область — 146 случаев;

Житомирская область — 162 случая;

Закарпатская область — 209 случаев;

Запорожская область — 334 случая;

Ивано-Франковская область — 433 случая;

Киевская область — 272 случая;

Кировоградская область — 25 случаев;

Луганская область — 39 случаев;

Львовская область — 406 случаев;

Николаевская область — 160 случаев;

Одесская область — 157 случаев;

Полтавская область — 173 случая;

Ровенская область — 163 случая;

Сумская область — 81 случай;

Тернопольская область — 174 случая;

Харьковская область — 190 случаев;

Херсонская область — 47 случаев;

Хмельницкая область — 231 случай;

Черкасская область — 144 случая;

Черновицкая область — 270 случаев;

Черниговская область — 101 случай.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине были зафиксированы 5 082 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 140 пациентов, в Одесской области зарегистрировано 163 заболевших.

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