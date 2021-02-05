COVID-19: за сутки в Украине 4 923 новых случая, в Одесской области — 157

4 923 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за последние сутки состоянием на 5 февраля, в том числе 157 человек — в одесском регионе.
Также в Украине заболели 230 детей и 222 медработника.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.
За прошедшие сутки госпитализировано 1 885 человек, летальных случаев — 158; выздоровело 8 185, тестировано 43 137 (в том числе методом ПЦР — 25 667, методом ИФА — 17 470).
За всё время пандемии в Украине заболели 1 237 169 человек, выздоровел 1 063 591, летальных случаев — 22 707.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334) областях, г. Киев (321).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 321 случай;
- Винницкая область — 271 случай;
- Волынская область — 127 случаев;
- Днепропетровская область — 287 случаев;
- Донецкая область — 146 случаев;
- Житомирская область — 162 случая;
- Закарпатская область — 209 случаев;
- Запорожская область — 334 случая;
- Ивано-Франковская область — 433 случая;
- Киевская область — 272 случая;
- Кировоградская область — 25 случаев;
- Луганская область — 39 случаев;
- Львовская область — 406 случаев;
- Николаевская область — 160 случаев;
- Одесская область — 157 случаев;
- Полтавская область — 173 случая;
- Ровенская область — 163 случая;
- Сумская область — 81 случай;
- Тернопольская область — 174 случая;
- Харьковская область — 190 случаев;
- Херсонская область — 47 случаев;
- Хмельницкая область — 231 случай;
- Черкасская область — 144 случая;
- Черновицкая область — 270 случаев;
- Черниговская область — 101 случай.
Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине были зафиксированы 5 082 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 140 пациентов, в Одесской области зарегистрировано 163 заболевших.
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