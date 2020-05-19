В Одесской области впервые за сутки самое большое количество выздоровевших от Covid-19

За истекшие сутки в Одесской области от коронавируса выздоровело наибольшее количество пациентов — 17 человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

«Есть хорошая новость! За сутки от коронавируса выздоровело наибольшее количество пациентов — 17 человек.

Очень хочется, чтобы это был позитивный сигнал, который вскоре станет тенденцией», — написал глава ООГА.

Он отметил, что всего от коронавируса выздоровели уже 79 жителей Одесской области.

Вместе с тем, количество новых случаев всё еще превышает количество выздоровевших. За минувшие сутки диагноз подтвердился ещё у 20 пациентов. Из них 7 — медработники, которые обследованы как контактные лица. Все медики переносят болезнь в лёгкой форме.

«Мы продолжаем делать почти 500 тестирований в сутки, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни и провести все необходимые санитарные мероприятия», — заверил Михаил Куцый..

На сегодня общее количество больных коронавирусом составляет уже 784 человека.

г.Одесса – 171

г.Южный – 2

г.Черноморск – 7

г.Теплодар – 7

Ананьевский – 2

Арцизский – 1

Балта – 22

Березовский – 1

Б.Днестровский – 17

Беляевский – 71

Болградский — 4

Ивановский – 3

Измаильский р-н – 23

Килийский – 15

Кодымский – 18

Лиманский – 5

Подольский – 383

Окнянский – 7

Любашевский – 1

Овидиопольский – 13

Раздельнянский– 4

Саратский – 3

Тарутинский – 3

Ширяевский – 1

Как сообщала Одесса News, по данным на 9.30 утра 19 мая в Украине подтверждено 18 876 случаев COVID-19, из них 5 632 человека выздоровели, 548 умерли.