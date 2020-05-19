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В Одесской области впервые за сутки самое большое количество выздоровевших от Covid-19

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За истекшие сутки в Одесской области от коронавируса выздоровело наибольшее количество пациентов — 17 человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

«Есть хорошая новость! За сутки от коронавируса выздоровело наибольшее количество пациентов — 17 человек.
Очень хочется, чтобы это был позитивный сигнал, который вскоре станет тенденцией», — написал глава ООГА.

Он отметил, что всего от коронавируса выздоровели уже 79 жителей Одесской области.

Вместе с тем, количество новых случаев всё еще превышает количество выздоровевших. За минувшие сутки диагноз подтвердился ещё у 20 пациентов. Из них 7 — медработники, которые обследованы как контактные лица. Все медики переносят болезнь в лёгкой форме.

«Мы продолжаем делать почти 500 тестирований в сутки, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни и провести все необходимые санитарные мероприятия», — заверил Михаил Куцый..

На сегодня общее количество больных коронавирусом составляет уже 784 человека.

  • г.Одесса – 171
  • г.Южный – 2
  • г.Черноморск – 7
  • г.Теплодар – 7
  • Ананьевский – 2
  • Арцизский – 1
  • Балта – 22
  • Березовский – 1
  • Б.Днестровский – 17
  • Беляевский – 71
  • Болградский — 4
  • Ивановский – 3
  • Измаильский р-н – 23
  • Килийский – 15
  • Кодымский – 18
  • Лиманский – 5
  • Подольский – 383
  • Окнянский – 7
  • Любашевский – 1
  • Овидиопольский – 13
  • Раздельнянский– 4
  • Саратский – 3
  • Тарутинский – 3
  • Ширяевский – 1

Как сообщала Одесса News, по данным на 9.30 утра 19 мая в Украине подтверждено 18 876 случаев COVID-19, из них 5 632 человека выздоровели, 548 умерли.

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