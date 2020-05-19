В Одесской области впервые за сутки самое большое количество выздоровевших от Covid-19

За истекшие сутки в Одесской области от коронавируса выздоровело наибольшее количество пациентов — 17 человек.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.
«Есть хорошая новость! За сутки от коронавируса выздоровело наибольшее количество пациентов — 17 человек.
Очень хочется, чтобы это был позитивный сигнал, который вскоре станет тенденцией», — написал глава ООГА.
Он отметил, что всего от коронавируса выздоровели уже 79 жителей Одесской области.
Вместе с тем, количество новых случаев всё еще превышает количество выздоровевших. За минувшие сутки диагноз подтвердился ещё у 20 пациентов. Из них 7 — медработники, которые обследованы как контактные лица. Все медики переносят болезнь в лёгкой форме.
«Мы продолжаем делать почти 500 тестирований в сутки, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни и провести все необходимые санитарные мероприятия», — заверил Михаил Куцый..
На сегодня общее количество больных коронавирусом составляет уже 784 человека.
- г.Одесса – 171
- г.Южный – 2
- г.Черноморск – 7
- г.Теплодар – 7
- Ананьевский – 2
- Арцизский – 1
- Балта – 22
- Березовский – 1
- Б.Днестровский – 17
- Беляевский – 71
- Болградский — 4
- Ивановский – 3
- Измаильский р-н – 23
- Килийский – 15
- Кодымский – 18
- Лиманский – 5
- Подольский – 383
- Окнянский – 7
- Любашевский – 1
- Овидиопольский – 13
- Раздельнянский– 4
- Саратский – 3
- Тарутинский – 3
- Ширяевский – 1
Как сообщала Одесса News, по данным на 9.30 утра 19 мая в Украине подтверждено 18 876 случаев COVID-19, из них 5 632 человека выздоровели, 548 умерли.