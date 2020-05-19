В Одессе за сутки прибавилось 7 человек, которые не уберегли себя от COVID-19

За последние сутки в Одессе зарегистрированы семь новых случаев COVID-19.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 19 мая в Одессе лабораторно подтверждён 171 случай COVID-19.

Сегодня утром на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находились 37 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 32 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 20 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице четыре человека находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет.

Также 31 пациент находится в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии. Шестеро детей находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении, возраст детей — 11 месяцев, 1 год 4 месяца, 11, 13, 14 лет и 17 лет. В инфекционной больнице находится мальчик в возрасте 15 лет.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 пребывают под медицинским наблюдением, в том числе находящиеся на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц.



К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 32 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 133 одессита.

Как сообщала Одесса News, за истекшие сутки в Одесской области от коронавируса выздоровело наибольшее количество пациентов — 17 человек.

Фото: Сергей Гуменюк