На прошедшей неделе на свет появились 179 маленьких одесситов

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 179 новорожденных, в числе которых — четыре пары близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Численное превосходство на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики с минимальным перевесом — на свет появились 90 маленьких одесситов и 89 юных одесситок», — говорится в сообщении.

На первом месте по количеству новорожденных детей на прошедшей неделе находится городской родильный дом №1, где увидели свет 49 малышей.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 204 новорожденных и тоже 4 пары близнецов.