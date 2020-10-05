192 малыша родились в Одессе на минувшей неделе

На прошлой неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 192 новорожденных.

Как сообщает официальный сайт города, за неделю население Одессы пополнили две двойни.

«Количественное преимущество на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 103 — на 11 детей больше, чем за предыдущую неделю. Также за неделю увидели свет 89 маленьких одесситок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером по количеству новорожденных на минувшей неделе стал городской роддом №1, где появились на свет 67 младенцев.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 186 новорожденных, в числе которых три пары близнецов.