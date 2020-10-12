На прошлой неделе в Одессе родились 220 крох

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 220 новорожденных, что на 28 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщает официальный сайт города, в числе новоиспеченных одесситов — три пары близнецов.

«Новорожденные девочки на прошедшей неделе одержали численное превосходство над мальчиками — на свет появились 112 юных одесситок и 108 маленьких одесситов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество родов на минувшей неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 64 малыша.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 192 новорожденных, в том числе две двойни.