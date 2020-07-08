65 новых больных СOVID-19 за сутки в Одесской области, умерших нет

65 человек добавились во вторник к числу больных в Одесской области — почти в четыре раза больше, чем в воскресенье.

Как сообщает система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, состоянием на утро 8 июля в Одесской области подтверждено 1 984 случая заболевания короновирусом COVID-19, т.е за сутки к числу больных прибавилось ещё 65 человек.

за прошедшие сутки летальных случаев в Одесской области от коронавируса не было. Количество умерших составляет на сегодняшний день по-прежнему 25 человек.

Всего выздоровели 863 пациента — это 43,5% от общего количества больных (+31 за сутки).

Как сообщала Одесса News, состоянием на 8 июля в Украине от COVID-19 умерло 23 человека.